Vergleichsweise unkompliziert dürften noch ein paar Verkäufe sein. So will die Credit Suisse sich etwa von ihrem Anteil an der Six Group trennen, die die Zürcher Börse betreibt, und von einem Luxushotel. Da hört aber auch schon der einfache Teil auf. Ungeliebte Assets abzuwickeln, das Investmentbankgeschäft zu verkleinern und aus dem, was übrig bleibt, eine profitable, sinnvolle Einheit zu schmieden, die nicht zu viel Kapital bindet – das wird die hohe Kunst, da darf sich Körner keine Fehler erlauben. Erschwert wird das dadurch, dass er auch die Mentalität der Truppe ändern, die verhängnisvolle Kultur der übermäßigen Risikofreude und persönlichen Gewinnmaximierung abschütteln muss.