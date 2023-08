Kleinaktionäre wollen am Montag gegen die Übernahme von Credit Suisse (CS) klagen. "Konkret werden einige Aktionäre als sogenannte Musterkläger die Klage beim Handelsgericht in Zürich einreichen", sagte Arik Röschke vom Schweizerischen Anlegerschutzverein (SASV) auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP am Sonntag. Damit bestätigte Röschke einen Bericht der "Financial Times", die zuerst darüber berichtet hatte.