Höchster Verlust seit der Finanzkrise

Die Credit Suisse hatte in den vergangenen Monaten mit einem Vertrauensverlust der Kunden zu kämpfen. Im Geschäftsjahr 2022 hatte die Großbank mit 7,3 Milliarden Franken (7,3 Milliarden Euro) den höchsten Verlust seit der Finanzkrise eingefahren. Harris sagte der "Financial Times", es gebe viele andere Möglichkeiten zu investieren. "Steigende Zinssätze bedeuten, dass viele europäische Finanzwerte in die andere Richtung gehen. Warum sollte man in etwas investieren, das Kapital verbrennt, wenn der Rest des Sektors es jetzt erwirtschaftet?"