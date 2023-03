Die unmittelbaren Folgen der Credit-Suisse-Turbulenzen sind aber erst einmal begrenzt. Lediglich die Allianz (eine Million Euro), die niederländische Aegon (drei Millionen Euro) und die Zurich (rund zwei Millionen Euro) hatten in die AT1-Anleihen der Credit Suisse investiert, die im Zuge der staatlich verordneten Übernahme der Credit Suisse durch die UBS für wertlos erklärt worden waren. Insgesamt verloren Investoren dieser vergleichsweise hoch verzinsten Bonds am vergangenen Wochenende 16 Milliarden Euro. Dass es keine größeren Verluste gab, liegt an den strikten Regeln der Versicherungsaufsicht, die den Spielraum der Versicherer in diesem Segment des Anleihemarktes stark einschränken.