Kunststoffkonzern Abschreibungen brocken Covestro Jahresverlust ein

Der Dax-Konzern Covestro rutscht im Gesamtjahr 2022 in die Verlustzone. Ausschlaggebend dafür sieht CEO Markus Steilemann Abschreibungen in Millionenhöhe. Auch im Tagesgeschäft des Kunststoffkonzerns lief es schlechter als gedacht, obwohl der Umsatz so hoch wie noch nie ausfällt.