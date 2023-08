Als Yang Huiyan (42) das Erbe ihres Vaters Yang Guoqiang antrat und die Mehrheit am chinesischen Immobilienriesen Country Garden übernahm, wurde sie zur reichsten Frau Asiens. Ihr Vater Yang Guoqiang (68), ein ehemaliger Farmer, hatte Country Garden 1992 gegründet und binnen 15 Jahren sagenhaften Wachstums zu einem der größten Immobilienentwickler Chinas geformt. 2005 reichte er den Großteil der Anteile an seine Tochter weiter, 2007 folgte ein Rekord-Börsengang in Hongkong. Im Sommer 2018 erreichte das Immobilien-Fieber in China seinen Höhepunkt, bis Peking die Notbremse zog und die Kreditvergabe ab 2020 deutlich erschwerte: Seitdem ist Chinas Immobilienbranche im Krisenmodus, und das Milliardenvermögen von Yang Huiyan ist im Rekordtempo zerronnen.