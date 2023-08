Country Garden kündigt Kapitalerhöhung an

Unabhängig davon kündigte Country Garden eine Kapitalerhöhung an. Die Immobilienfirma will neue Anteilsscheine im Volumen von umgerechnet knapp 32 Millionen Euro an einen ihrer Gläubiger, Kingboard, ausgeben. Dadurch reduzierten sich die Schulden bei der Investment-Tochter des Laminat-Anbieters, Ever Credit, auf rund 187 Millionen Euro. An der Börse kam dies nicht gut an. In Hongkong verloren Aktien von Country Garden 3,3 Prozent und Kingboard-Titel 4,1 Prozent.

Seit Frühjahr 2023 ist der Börsenwert von Country Garden, der sich zuvor schon mehr als halbiert hatte, um weitere 80 Prozent eingebrochen.