Der geplante Einstieg des chinesischen Staatskonzerns Cosco bei einem Hamburger Container-Terminal ist noch nicht in trockenen Tüchern. Für das Terminal Tollerort (CTT) gebe es inzwischen eine Registrierung als kritische Infrastruktur, sagte eine Sprecherin der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) am Mittwoch in Hamburg. Aus Sicht des Unternehmens bedeute die Registrierung jedoch "keine wesentliche Änderung für die HHLA".