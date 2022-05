Demnach sollen Pekings Restaurants in den Maifeiertagen rund um den Tag der Arbeit, also von diesem Sonntag bis zum Mittwoch kommender Woche, nur noch Speisen und Getränke zum Abholen oder Ausliefern anbieten dürfen.

Um den Coronaausbruch in Peking einzudämmen, haben die Behörden in Chinas Hauptstadt angeordnet, alle Restaurants für Gäste fünf Tage lang zu schließen.

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Associated Press erklärten Behördenvertreter auf einer Pressekonferenz am Dienstag, dass das Essen in Restaurants Infektionsrisiken berge. Zuletzt hatte die Verwaltung angeordnet, Parks und Unterhaltungsstätten dürften in den Maifeiertagen nur mit halber Besucherkapazität operieren.