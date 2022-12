Eine ähnliche Klage gegen Pfizer und Biontech hat Moderna auch in Deutschland angestrengt. Alle drei Pharmaunternehmen sind in den USA auch in Patentstreitigkeiten mit anderen Impfstoff-Produzenten verwickelt. Im Interview mit manager magazin hatte Biontech-Mitgründer Uğur Şahin bereits die Vorwürfe von Moderna zurückgewiesen: "Wir sehen in keiner dieser Klagen Substanz", sagt Şahin. Die Biontech-Produkte beruhten auf originären Patenten des Unternehmens. Die Behauptung des Moderna-Chefs und Marketingprofis Stéphane Bancel, Biontech habe von Entwicklungen des US-Konkurrenten Moderna profitiert, entbehre damit jeder Grundlage.