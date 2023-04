Zulieferer hebt Diversitätsziel an Conti sucht mehr weibliche Führungskräfte

Continental hebt sein Ziel für die Geschlechterdiversität an. 30 Prozent weibliche Führungskräfte will der Zulieferer bis 2030 haben, so Personalvorständin Reinhart. Von einem Gleichgewicht ist Conti dann immer noch weit entfernt.