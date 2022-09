Eine Taskforce sei Ende 2021 zu dem Schluss gekommen, dass gut 69 Prozent der Serienproduktion zu diesem Zeitpunkt nicht die erwünschten Sauberkeitswerte erreichten. Zu den Kunden zählten demnach BMW, Mercedes-Benz, VW und Renault sowie asiatische Hersteller. Die Zahl der Fahrzeuge, in denen die mängelbehafteten Teile seit 2006 verbaut worden seien, dürfte dem Bericht zufolge in die Millionen gehen. Die Aktie reagierte am Freitagnachmittag prompt auf die Nachricht. Das Papier verlor zuletzt mehr als 9 Prozent.