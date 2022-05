Die Kostenexplosion bei Rohstoffen, Logistik und Energie hat den Zulieferer Continental im Autogeschäft tief in die roten Zahlen getrieben. Während das Reifengeschäft seine Ertragskraft steigerte, schrieb die Sparte Automotive im Auftaktquartal einen Betriebsverlust von 165 Millionen Euro, wie der drittgrößte deutsche Autozulieferer am Mittwoch mitteilte. Vor Jahresfrist hatte hier noch ein Gewinn von 97 Millionen Euro zu Buche gestanden. Insgesamt wies der Dax-Konzern aus Hannover für das erste Quartal ein operatives Ergebnis von 375 (Vorjahr 663) Millionen Euro aus, ein Rückgang um 43 Prozent.

"Im ersten Quartal haben uns die Preissteigerungen in den Bereichen Beschaffung und Logistik stark betroffen", sagte Konzernchef Nikolai Setzer (51). "Trotz dieses massiven Gegenwinds haben wir im Reifenbereich ein gutes Ergebnis erzielt." Allen großen Herstellern und ihren Lieferanten machen die wegen des Lockdowns in China und dem Ukraine -Krieg gestiegenen Kosten und die brüchigen Lieferketten derzeit zu schaffen.

Finanzchefin Katja Dürrfeld sagte der Nachrichtenagentur Reuters, der Konzern komme in den Gesprächen mit Abnehmern und Lieferanten über Preisanpassungen voran. "Wir haben erste Erfolge in den Verhandlungen mit unseren Kunden erzielt." Sie sagte nicht, in welcher Größenordnung Kosten weitergegeben werden können. Conti rechnet angesichts des Lockdowns in China und den Folgen des Ukraine-Krieges in diesem Jahr mit zusätzlichen Ausgaben für Energie, Logistik und Material von 3,5 Milliarden Euro.

Den im April gesenkten Ausblick für das laufende Jahr bekräftigte das Management. So soll der Umsatz zwischen 38,3 und 40,1 (Vorjahr 33,8) Milliarden Euro liegen. Für die operative Rendite stellt der Dax-Konzern eine Spanne zwischen 4,7 und 5,7 Prozent in Aussicht.

Aktie seit Ukraine-Krieg stark unter Druck

Die Conti-Aktie legte in einem leicht erholten Marktumfeld zuletzt um 2,65 Prozent auf 63,44 Euro zu. Mit dem Kriegsausbruch in der Ukraine war das Papier deutlich unter Druck geraten, vorher pendelte der Kurs noch um die 90 Euro. Seit Anfang März nun bewegt sich die Aktie im Wesentlichen in einer Spanne zwischen 60 und 65 Euro, nur kurzzeitig ging es mal über 70 Euro hinaus. An der Börse wird Conti nach der Abspaltung des Antriebsgeschäfts in die neue Firma Vitesco derzeit nur noch mit rund 12,6 Milliarden Euro bewertet. Nur etwas mehr als die Hälfte der Anteile befindet sich im Streubesitz, die Industriellenfamilie Schaeffler hält 46 Prozent an den Niedersachsen.