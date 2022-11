Zu seiner Entscheidung, sich im kommenden Mai zu verabschieden, erklärte Gottschalk am Samstag: "Die Commerzbank hat mit Wiederherstellung der Rentabilität des Kerngeschäfts in den vergangenen eineinhalb Jahren große Fortschritte gemacht und ist heute wieder in einer robusten Verfassung." Die Bank haben damit gute Chancen für die Gestaltung einer nachhaltig erfolgreichen Zukunft als eigenständige Kraft am deutschen Bankenmarkt.

Weidmann kündigte im Herbst vergangenen Jahres - nur wenige Wochen nach der jüngsten Bundestagswahl - seinen Ruckzug bei der Bundesbank an. Ein überraschender Schritt, denn seine zweite Amtszeit wäre eigentlich bis April 2027 gegangen. Im Rat der Europäischen Zentralbank war Weidmann mit seinen Ansichten meist in der Minderheit. Er kritisierte die Politik des ultrabilligen Geldes und die milliardenschweren Anleihekäufe. Eine stabilitäts­orientierte Geldpolitik werde dauerhaft nur möglich sein, wenn die Währungshüter "ihr enges Mandat" achteten und "nicht ins Schlepptau der Fiskalpolitik" gerieten, schrieb er den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bundesbank zum Abschied. Zu seiner neuen Aufgabe bei der Commerzbank wollte er sich nicht äußern.