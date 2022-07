Nach und nach hat er die Vorgaben für die Kosten bereits aufgeweicht. Und jetzt auch noch das inzwischen arg verwässerte Ziel kassiert. Die Bank verfällt in alte Muster: Sie bekommt ihre Kosten nicht in Griff, solange sie gleichzeitig auch wachsen will. Erklärungen dafür hatte Finanzvorstand James von Moltke (53) viele, als er am Mittwoch die Halbjahreszahlen der Bank vorstellte. Der Ukraine-Krieg, die schwächelnde Wirtschaft, hohe Inflation. Nur eines ließ er unerwähnt – dass auch hausgemachte Probleme dazu beitragen.