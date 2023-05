CDO Andrée übernimmt Marketing-Aufgaben

"Mit seiner breiten Expertise und Erfahrung in den Bereichen Marketing und Branding, Omnichannel-Retail sowie digitale Transformation ist Philipp Andrée der ideale Kandidat für diese Aufgabe", so CEO van der Laan. Andrée wird damit künftig nicht nur für den E-Commerce, sondern für das gesamte Marketing- und Markenerlebnis, die gesamte Customer Journey und alle technologischen Entwicklungen verantwortlich sein.

Der Wechsel führt Douglas weiter zurück in Richtung klassischer Omnichannel-Händler und wieder weiter weg vom Digitalen. "Omnichannel bedeutet für uns, für unsere Kunden auf allen Vertriebs- und Kommunikationskanälen stets präsent und erreichbar zu sein", so van der Laan. "In diesem Sinne vernetzen wir alle relevanten Funktionen eng miteinander, reduzieren die Komplexität und beschleunigen wichtige Entscheidungsprozesse", sagt der CEO.