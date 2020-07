Kritik an Elendsunterkünften Tönnies will 1500 Wohnungen für Arbeiter bauen

300 Euro Warmmiete für 16 Quadratmeter: Nach Kritik an teils elenden Unterkünften für Arbeiter in der Fleischindustrie will Großschlachter Clemens Tönnies rund 1500 Wohnungen bauen.