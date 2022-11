"Da wir versuchen, auf der Erfolgsgeschichte des Vereins weiter aufzubauen, hat der Vorstand eine gründliche Bewertung strategischer Alternativen genehmigt", werden Avram (62) und Joel Glazer (55) in der Mitteilung zitiert. Die Familie Glazer hatte den 144 Jahre alten Traditionsclub 2005 für 790 Millionen Pfund erworben.

Seit 2012 ist Manchester United an der New Yorker Börse notiert und derzeit rund 2,5 Milliarden US-Dollar wert. Bereits am Montag und Dienstag hatte die Aktie zugelegt und sprang am Mittwoch nun um gut 10 Prozent in die Höhe . Im Jahr 2018 brachte es der Club in der Spitze noch auf eine Marktkapitalisierung von 4,3 Milliarden Dollar.