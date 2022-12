Wie denn zum Beispiel?

Ein gutes Konzept, das ich kennengelernt habe, ist es, dem ausländischen Kollegen einen "Partner" an die Seite zu stellen. Wie gut das funktioniert, zeigt sich in einem metallverarbeitenden Unternehmen, das ich kenne: Hier werden schon heute Mitarbeiter mit jedem Sprachhintergrund eingestellt, meistens wird denen dann ein Kollege zur Seite gestellt, der die gleiche Sprache spricht, aber auch Deutsch. Dadurch können neue Mitarbeiter direkt Leistung bringen und haben die Zeit, die neue Sprache zu lernen. Das lässt sich auch auf die Managementebene übertragen: Da viele Menschen heute weniger als 100 Prozent arbeiten wollen, kann man etwa Jobsharing machen: Zwei Mitarbeiter teilen sich einen Job. So hat man eine internationale Fachkraft im Team, aber volle Kommunikation und Leistung. Aber es gibt da noch viele andere Möglichkeiten.

Sehen Personaler diese Möglichkeiten noch nicht?

Personaler verstehen, was wir für einen riesigen Bedarf haben. Und viele wissen, dass der Arbeitsmarkt in Deutschland erschöpft ist. Die wollen auch oft international rekrutieren. Das Problem: Sie fordern häufig, dass die Bewerberinnen und Bewerber Deutsch sprechen müssen, am besten auf dem Niveau C1, also fast Muttersprache. Aber das ist utopisch: Es gibt weltweit 180 Millionen Menschen, die Deutsch sprechen. 100 Millionen davon leben Deutschland, der Schweiz oder in Österreich. Die Chance, von den anderen 80 Millionen jemanden zu finden, der genau zu der eigenen Stellenausschreibung passt, ist damit verschwindend gering.