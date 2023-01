Dank des anhaltend hohen Bedarfs an Hochleistungschips trotzt TSMC der trüben Branchenkonjunktur. Der weltgrößte Auftragsfertiger gab am Donnerstag für das vierte Quartal einen Gewinnsprung von fast 80 Prozent auf ein Rekordhoch von umgerechnet rund neun Milliarden Euro bekannt. Analysten hatten mit etwa 8,8 Milliarden Euro gerechnet. Der Zulieferer des iPhone-Anbieters Apple und des Mobilfunkchip-Spezialisten Qualcomm steigerte seinen Umsatz um fast 27 Prozent auf 19,93 Milliarden US-Dollar. Damit lag er am unteren Ende der angepeilten Spanne von 19,9 bis 20,7 Milliarden Dollar.