Erzwungene Werkspausen Daimler schickt Tausende in Kurzarbeit - wegen Chipmangels

Angesichts der Halbleiter-Krise in der Fahrzeugbranche hat der Autobauer Daimler erneut an drei deutschen Standorten die Produktion unterbrochen und Tausende Mitarbeiter in die Kurzarbeit geschickt.