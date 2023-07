Arm-Börsengang Chipdesigner wirbt um Nvidia als Ankerinvestor

Der milliardenschwere Börsengang des Chip-Designers Arm steht in den Startlöchern. Als Investor könnte dafür Nvidia zum Zug kommen. Der Grafikprozessor-Spezialist hatte vor mehr als einem Jahr vergeblich versucht, den Chip-Designer zu schlucken. Nun sollen die Unternehmen darüber verhandeln, Nvidia als Ankerinvestor für den geplanten Börsengang in New York an Bord zu holen, wie die "Financial Times" (FT) am Mittwoch berichtete.