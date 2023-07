Der chinesische Elektroautohersteller Evergrande, Tochter des gleichnamigen Immobilienkonzerns, ist am Freitag nach mehr als 15 Monaten an die Börse in Hongkong zurückgekehrt. Der Aktienkurs fiel bis Handelsschluss um mehr als 60 Prozent. Die Börse hatte den Handel im April 2022 ausgesetzt, weil Evergrande NEV wiederholt keine Bilanz vorlegen konnte.