Im Gegensatz zu einer wachsenden Zahl hoch verschuldeter Konkurrenten wie etwa Evergrande war Country Garden mit Zinszahlungen bislang nicht in Verzug geraten, berichtet die "Financial Times" . Ein Grund dafür ist, dass es dem Bauträger und Entwickler in der Vergangenheit noch gelang, sich über Offshore-Anleihemärkte hinreichend zu refinanzieren. Doch die meisten Anleihen des Unternehmens notieren mittlerweile unter 35 Cents je Dollar, nachdem einige zu Beginn des Jahres nahe dem Nennwert gehandelt wurden, so Bloomberg .

Ein weiteres Warnzeichen: Um seine Liquidität zu stärken und Schulden zu tilgen, verkaufte Country Garden Ende Juli Aktien mit einem Abschlag von rund 13 Prozent. Für Experten ist das ein Indiz, dass selbst die gesündesten Bauträger Chinas zusehends in Not geraten.

Wettbewerber von Country Garden sind in der Vergangenheit finanziell reihenweise in Bedrängnis geraten, weil zehntausende chinesische Hauskäufer nicht mehr bereit sind, ihre Hypothekenkredite für unfertige Wohnungen weiter zu bedienen. Durch den Zahlungsboykott wandert das Risiko zu den Banken . Viele regionale Banken in China sind in dem Immobiliensektor engagiert und bekommen vereinzelt nun erhebliche Probleme. So verwehren seit Monaten mehrere Institute hunderttausenden Kunden den Zugang zu ihren Bankeinlagen, was zuletzt auch zu gewalttätigen Demonstrationen führte.