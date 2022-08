Das Statement genügte offenbar nicht, um die Wogen zu glätten. In sozialen Medien in China griffen zahlreiche User Mars Wrigley scharf an – das Unternehmen habe bei seiner Entschuldigung unterschlagen, dass Taiwan ein Eckpfeiler chinesischer Außenpolitik sei. "Sagen Sie es: Taiwan ist ein untrennbarer Teil von Chinas Territorium", lautete Reuters zufolge etwa ein Kommentar, der 8000 Likes erhielt.