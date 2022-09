Der chinesische Immobilienkonzern Evergrande hat mit der Massenproduktion seines ersten Elektroautos begonnen. Die Evergrande-Tochter New Energy Vehicle Group Ltd. teilte am Freitag mit, die ersten Fahrzeuge des Modells Hengchi 5 sollten im Oktober ausgeliefert werden. Ein zweites Modell solle ab der ersten Jahreshälfte 2023 und ein drittes ab dem zweiten Halbjahr 2023 produziert werden, hieß es weiter.