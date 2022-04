Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton (37) beteiligt sich als Investor an einem Konsortium, das den englischen Fußballklub FC Chelsea übernehmen will. Das bestätigte eine Sprecherin Hamiltons am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Das Konsortium wird angeführt von dem britischen Multimillionär Martin Broughton (75), der vor Jahren für kurze Zeit Vorstandsvorsitzender des FC Liverpool war, privat aber ein Anhänger des Chelsea FC sein soll.