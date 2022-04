Mit ihren neuartigen mRNA-Impfstoffen haben die Impfstoffentwickler Biontech/Pfizer und die US-Firma Moderna entscheidend dazu beigetragen, die weltweite Corona-Pandemie effektiv zu bekämpfen. Für die Chefs der drei Firmen haben sich die Anstrengungen auch finanziell gelohnt: Biontech-Chef Ugur Sahin, Pfizer-CEO Albert Bourla sowie Moderna-CEO Stéphane Bancel verdienten in den Pandemie-Jahren 2020 und 2021 insgesamt mehr als 100 Millionen Dollar, wie die "Financial Times" (FT) am Dienstag berichtet.