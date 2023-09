Der Direktor der wegen der Krise um die Credit Suisse in die Kritik geratenen Schweizer Finanzmarktaufsicht (Finma) tritt Ende September überraschend zurück. Die hohe und dauerhafte Belastung des Amtes habe gesundheitliche Folgen gezeigt, erklärte Urgan Angehrn (58) am Mittwoch in einer Mitteilung. "Ich habe meinen Entscheid reiflich überlegt und mich nun entschlossen, zurückzutreten", so der frühere Manager des Versicherers Zurich. "Es fällt mir sehr schwer, diese Aufgabe abzugeben, doch dies ist ein Schritt der Vernunft." Weitere Angaben zu den Gründen für den Rücktritt und zu einem möglichem Zusammenhang zum Fall Credit Suisse wollte ein Finma-Sprecher nicht machen.