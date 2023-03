Seit Anfang dieses Jahres nimmt ein besonderer Gast an den internen Besprechungen des Tech-Unternehmens Matelso teil: Der Chatbot ChatGPT. Für Frank Froux, Geschäftsführer und Gründer, ist der Chatbot ein willkommener Teilnehmer, der ihm bei seiner Arbeit hilft: Sein MarTech-Unternehmen bewegt sich an der Schnittstelle von Marketing und Technologie und entwickelt unter anderem datengetriebene Plattformen, die Kunden dabei helfen soll, ihre Gewinne zu steigern. Leider zeigt sich der Chatbot von seinem Privileg, an den Meetings von Froux teilnehmen zu dürfen, recht unbeeindruckt: "Wer ist Frank Froux?" fragt Froux zu Ende des Interviews. Als Antwort erscheint auf dem Bildschirm: "Ich habe keine Informationen über eine Person namens Frank Froux."