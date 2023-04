In einer Anklageschrift vor dem Bundesgericht in Manhattan heißt es, Javice habe behauptet, ihr Unternehmen habe über vier Millionen Nutzer, obwohl es weniger als 300.000 Kunden hatte. Die Polizei verhaftete sie daraufhin am Montagabend in New Jersey wegen Verschwörung und Bankbetrugs. Die Behörden gaben an, dass Javice, die auf der Forbes-Liste "30 unter 30" für 2019 steht, durch den Betrug 45 Millionen Dollar verdient hätte.