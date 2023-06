Dass sich dies nun ändern könnte, liegt vor allem an der "United Group for Development and Investment" aus dem Emirat Abu Dhabi. Die Private-Equity-Gesellschaft im Besitz von Mansour bin Zayed Al Nahyan (52), Mitglied der königlichen Familie von Abu Dhabi, stieg im Jahr 2008 bei Manchester City ein und steckte seitdem Milliardengelder in die Mannschaft und die Trainingseinrichtungen.

Triumphiert ein staatlich geförderter Klub?

Ein Einstieg, der nicht nur aus sportlichen Fairness-Gründen umstritten ist, sondern auch wegen zahlreicher finanzieller Ungereimtheiten in den vergangenen Jahren. So verstieß Manchester City 2014 gegen das von der Uefa eingeführte "Financial Fairplay" und entging auch 2020 aus ähnlichen Gründen nur knapp einer Sperre für den internationalen Fußball. Doch nun könnte es passieren, dass erstmals "ein staatlich geförderter Klub im berühmtesten Vereinswettbewerb der Welt triumphiert", wie es die Nachrichtenagentur Bloomberg in einer großen Analyse über die wirtschaftlichen Hintergründe im europäischen Fußball formuliert.