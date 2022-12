Demokratisierung der Luxusmarken

Die Stärke der Luxusmarken erklärt sich aber auch aus dem, was Fastoso eine Demokratisierung des Luxuskonsums nennt. "Luxusmarken haben sich vertikal erweitert. Es gibt mittlerweile viele Produkte zu Einsteigerpreisen für die Mittelschicht", sagt der Experte. "Luxus ist heute gefühlt allgegenwärtig."

Das französischen Schmuck- und Uhrenunternehmen "Cartier" des Schweizer Luxusgüterkonzerns Richemont verkauft inzwischen Parfüm bereits für einen Preis von 39,99 Euro – und zugleich Uhren für mehrere Zehntausend Euro. "Zudem gibt es nicht nur die Marken des High End Luxus, wie Cartier, Gucci und Prada", sagt Fastoso. "Als Luxus werden, insbesondere in Entwicklungsländern, auch weniger hochpreisige Marken aus dem Westen angesehen."

Das lockt neue Kundengruppen. Besonders jüngere Menschen haben Edelmarken in den vergangenen Jahren für sich entdeckt, wie die Studie von Bain & Company zeigt. "Für viele Luxusunternehmen ist das inzwischen ein relevantes Marktsegment", sagt Fastoso. Laut Studie erreichen die Luxusmarken heutzutage schon Kunden ab 15 Jahren – vor wenigen Jahren lag die Zahl noch bei 20 Jahren.

Durch Algorithmen in sozialen Medien werde viel mehr Aufmerksamkeit darauf gelenkt, erklärt Fastoso. Bereits in Computerspielen wie Fortnite oder Roblox sind die Marken geschickt inszeniert. Die Branche profitiere daher nicht zuletzt von der gestiegenen Begeisterung für Luxus in den jüngeren Generationen. "Hier wurde in den vergangenen Jahren ein sehr erfolgreiches Marketing betrieben", sagt der Experte.

Das Wachstum geht weiter

Und wie geht es weiter? Die Experten von Bain geben sich überzeugt, dass die Umsätze der Luxushersteller in den kommenden Jahren trotz Rezessionsgefahr weiter steigen – allerdings langsamer.

Der Luxusmarkt werde im kommenden Jahr nicht mehr die zweistelligen Wachstumsraten haben wie 2021 oder 2022, sagt auch Achim Berg, Geschäfts-Experte für Luxusunternehmen der Unternehmensberatung McKinsey. Er geht davon aus, dass sich die Luxushersteller auch in einer Rezession als sehr widerstandsfähig erweisen werden, aber: "Auch sie werden die sinkende Konsumlust in der Bevölkerung zu spüren bekommen."

"Wer sagt, die reichen Leute haben immer Geld, und deshalb wird Luxus weiter laufen, macht es sich etwas zu einfach", sagt Berg. Das stimme zwar am oberen Ende des Luxussegments – aber eben nicht in dem Bereich, in den sich die Marken in den vergangenen Jahren verbreitert hätten.