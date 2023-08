Rennen um Vorkommen in Simbabwe

Das chinesische Unternehmen Zhejiang Huayou Cobalt besitzt Kontrollrechte für Arcadia, die zweitgrößte Lithium-Grube in Simbabwe. Laut Clinton Pavlovic, Analyst der internationalen Großkanzlei Hogan Lovells, haben chinesische Investoren in den letzten drei Jahren schätzungsweise zehn Milliarden US-Dollar oder mehr in Lithium-Projekte in Simbabwe investiert oder geplant. Simbabwe ist auch reich an anderen Rohstoffen, die für die Entwicklung von Elektrofahrzeugen benötigt werden, wie Kobalt, Mangan, Nickel und Graphit. Dies macht das Land umso interessanter für Investoren. Das im Dezember erlassene Exportverbot für Roh-Lithium ändert daran nichts – ausländische Unternehmen, die bereits vor Ort sind, sind davon jedoch ausgenommen.