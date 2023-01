Der MDR berichtet, die Behörden gingen bei der Großkontrolle dem Verdacht nach, dass sich Arbeiter aus China illegal in Deutschland aufhalten könnten. Zudem gebe es Hinweise auf Schwarzarbeit seitens Bauarbeitern aus Osteuropa. Die Behörden gehen dem Bericht zufolge in einer internen Prognose von einer dreistelligen Zahl an Straftaten aus. Ein Auslöser für die aktuelle Kontrolle sei ein Einsatz im Oktober vergangenen Jahres gewesen, bei dem einige chinesische Arbeiter fluchtartig das Gelände in Richtung der angrenzenden Felder verlassen hätten.