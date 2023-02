Das 180-Millionen-Dollar-Paket setzt sich zusammen aus leistungsabhängigen Aktienzuteilungen im Wert von etwa 108 Millionen Dollar und Aktienzuteilungen mit Verfügungsbeschränkung im Wert von 72 Millionen Dollar, die zwischen 2024 und 2027 auslaufen, wie aus einem am Montag eingereichten Antrag hervorgeht. Der größere Teil soll in fünf gleichen Tranchen übertragen werden, jeweils geknüpft an die Steigerung des Aktienkurses in einer Spanne von 25 bis 110 Prozent. Eine Bedingung ist auch, dass Carlyle jedes Jahr eine Gesamtrendite für die Aktionäre erzielt, die jene von 60 Prozent der Unternehmen im Index S&P 500 übersteigt. Zunächst verdient Schwartz eine Million Dollar an Grundgehalt und einen Bonus von bis zu sechs Millionen Dollar.