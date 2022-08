Für Carlyle kommt die Unruhe an der Spitze zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Dem Unternehmen mangelt es laut "Wall Street Journal" ohnehin an Wachstum, die Aktie befindet sich seit Ende 2021 auf Talfahrt. Das dürfte auch an den unruhigen Finanzmärkten liegen: Der Krieg in der Ukraine, Inflation und Zinsängste, Lieferprobleme in der Wirtschaft und anderes belasten seit Monaten die Börsen. Viele institutionelle Investoren sind mit Engagements zurückhaltend. Kein gutes Umfeld für einen Chefwechsel bei einem Investmenthaus vom Kaliber Carlyles.