Der US-Finanzinvestor Carlyle wird künftig von dem ehemaligen Goldman-Sachs-Manager Harvey Schwartz (59) geführt. Schwartz soll zum 15. Februar den Chefposten nach dem Rücktritt von Kewsong Lee (57) im vergangenen August übernehmen, wie Carlyle am Montag mitteilte. Mitgründer und Interims-Chef Bill Conway (73) bleibt als Co-Vorsitzender des Verwaltungsrats an Bord. Zuvor hatte die "Financial Times " über die geplante Ernennung berichtet.