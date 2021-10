Legalisierung in Sicht Diese Firmen stehen bereit für den deutschen Cannabis-Markt

Die Aussicht auf eine Ampelkoalition in Berlin weckt Hoffnungen in der Cannabis-Branche. Vor allem kanadische Konzerne haben mit Marihuana als Medizin schon einen Fuß in der Tür zu einem künftigen, legalen Milliardengeschäft.