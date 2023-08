Urlaube mit Wohnmobil oder Wohnwagen haben der heimischen Wirtschaft im vergangenen Jahr einer Studie zufolge rund 18,1 Milliarden Euro Umsatz beschert. Dies seien rund 20 Prozent mehr als 2021 und ein Rekordwert, berichtete der Branchenverband Caravaning Industrie Verband (CIVD) am Freitag zur Eröffnung der Messe Caravan Salon in Düsseldorf. Der Verband hatte die Studie beim Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen Institut für Fremdenverkehr (DWIF) an der Universität München in Auftrag gegeben.