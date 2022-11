Wie der Medienkonzern mit Sitz in Offenburg und München am Mittwoch mitteilte , gehören Manuela Kampp-Wirtz (bislang schon zuständig für News mit "Bunte" und "Focus" und Premium wie "Elle", künftig auch für Vermarktung, Markenkommunikation und Bewegtbild/Audio) und Elisabeth Varn (Chief Financial Officer und Chief Operations Officer, künftig auch Segmente Frauen und Unterhaltung sowie Kinder) weiterhin dem Geschäftsleitungsteam an.