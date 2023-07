Ayoub: Früher war es so, dass Möbel je nach Hierarchiestufe bestellt wurden: für die Sachbearbeiterin den einfachen Bürostuhl, für den Teamleiter eine Klasse drüber und für den Chef das Ganze aus Büffelleder. Und Führungskräfte bekamen Einzelbüros. Jetzt wird eher geschaut: Welche Arbeiten können wie am besten erledigt werden? Und dann kann auch die Praktikantin ein Einzelbüro, also einen sogenannten Fokusraum nutzen, wenn sie gerade längere Zeit am Stück konzentriert arbeiten möchte. Es muss klar sein: Büro ist ein Werkzeug für Wissensarbeiter und muss die Menschen in ihren Tätigkeiten unterstützen. Hier wird für die Menschen gesorgt. Dann kommen die auch gerne in die Firmenräume.

Aber letztlich geht es doch um Arbeit. Nicht um Wellness.

Ayoub: Klar, ein gutes Büro ist ein Ort des Wirs, keine Kirmes. Es muss keinen Eventcharakter haben. Aber warum nicht einen Teamraum haben, in dem auch mal ein Yogakurs angeboten wird? Räume können magnetisch wirken, wenn sie gut gemacht sind. Viele gehen schon deshalb gern ins Büro, weil sie zu Hause einfach nicht so gute ergonomische Sitzmöbel haben. Und kein so gutes Licht.