"Die Fehltritte von Bud Light fühlten sich sowohl für seine liberalen als auch seine konservativen Kunden wie ein Verrat an, und es wird Monate, wenn nicht Jahre dauern, dieses Vertrauen wieder aufzubauen", kommentierte Daniel Korschun, Professor für Marketing am LeBow College of Business der Drexel University, die Aufregung auf beiden Seiten gegenüber der "New York Times" .

Target empört Rechte mit "Pride"-Kollektion

Nach Einschätzung der Zeitung macht die Kontroverse die Schwierigkeiten deutlich, denen sich Marken und Einzelhändler in den USA ausgesetzt sehen, wenn sie sich mehr oder weniger direkt an die LGBTQ-Bewegung und ihre Konsumenten wenden. So hatte mit Target zuletzt ein US-Bekleidungsunternehmen seinen Ansatz überdacht, nachdem es wegen seiner beworbenen "Pride"-Kollektion Empörung bei rechten Parteien hervorgerufen hatte. Seit Jahren nutzen Unternehmen den "Pride Month" – die jährliche Feier für LGBTQ-Amerikaner – und werben in dieser Zeit um die Gunst einer Konsumentengruppe mit wachsendem finanziellem, politischem und sozialem Einfluss.