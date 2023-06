Das Gerät in der Form einer großen Skibrille soll auf seinen Displays digitale Objekte mit der echten Umgebung der Nutzer vermischen (Augmented Reality, AR). Zugleich soll der Nutzer damit aber auch komplett in virtuelle Welten eintauchen können (Virtual Reality, VR). Bei der Apple-Brille soll man mit einem Drehknopf zwischen AR und VR umschalten können. Die Datenbrille dürfte die wichtigste Premiere in der Amtszeit von Tim Cook werden . Es gilt, Apples Vormachtstellung auch in Zeiten Virtueller Realität und Künstlicher Intelligenz zu verteidigen. Seit dem Tod von Steve Jobs hat Cook den Börsenwert von Apple verachtfacht, doch nun hat Apple nicht nur Probleme in China – in Zeiten des KI-Booms holen Wettbewerber wie Microsoft und Meta gegenüber dem Marktführer auf.