Sinkende Ölpreise Gewinn von BP schrumpft auf fünf Milliarden Dollar

Der Ölkonzern BP hat im ersten Quartal die niedrigeren Öl- und Gaspreise zu spüren bekommen. Der operative Gewinn schrumpfte aber nicht so stark wie befürchtet. Dank des weiterhin hohen Geldzuflusses kündigte BP am Dienstag in London auch den Rückkauf weiterer Aktien an – aber mit gedrosseltem Tempo. Diese Ankündigung kam bei Aktionären und Analysten nicht gut an: Unter diesem Eindruck verlor der Aktienkurs von BP mehr als 5 Prozent.