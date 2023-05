Der Autokonzern verfolgt den Plan unterdessen ohne Bosch weiter. Volkswagen und das Tochterunternehmen PowerCo hielten an dem Plan fest, sich künftig in der Ausrüstung von Batteriezellfabriken zu engagieren, erklärte ein VW-Sprecher. "Wir sind dazu in Gesprächen mit potenziellen Partnern. Über die genaue Konstellation werden wir zu gegebener Zeit informieren."