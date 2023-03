US-Finanzbranche Boni an der Wall Street sinken um ein Viertel

So erhielten die Angestellten der Finanzfirmen für 2022 im Schnitt Boni in Höhe von 176.700 Dollar, wie etwa das "Wall Street Journal" berichtet. Im Vorjahr habe die Zahlung noch durchschnittlich 240.400 Dollar betragen, schreibt die Zeitung mit Verweis auf offizielle Angaben des staatlichen New Yorker Rechnungsprüfers Thomas DiNapoli. Das war ein Rekordwert.