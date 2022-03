EY-Analyse Deutlich weniger Börsengänge in diesem Jahr

Der Krieg in der Ukraine hat für einen deutlichen Rückgang bei den geplanten Börsengängen gesorgt. Etliche Unternehmen warten noch mit ihrem Start am Aktienmarkt. Dennoch gab es in Südkorea ein IPO im zweistelligen Milliarden-Bereich.