In den nächsten 20 Jahren blieben die langfristigen Rahmenbedingungen intakt, so der Flugzeughersteller. Trotzdem hat er seine Schätzung für die branchenweite Nachfrage nach Flugzeugen für die nächsten 20 Jahre leicht gesenkt. Das geht aus der neuen Marktprognose hervor, die am Sonntag im Vorfeld der Flugzeugmesse veröffentlicht wurde. Boeing vermutet, dass die Fluggesellschaften weltweit in den nächsten zwanzig Jahren 41.170 neue Flugzeuge benötigen werden. Die Hälfte der Auslieferungen entfällt auf Ersatzflugzeuge, etwa 75 Prozent der Flugzeuge sind Single-Aisle-Flugzeuge. Damit liegt der Hersteller unter der bisherigen 20-Jahres-Prognose von 43.610 Auslieferungen. In der neuen Schätzung ist der russische Markt mit 1.540 Flugzeugen nicht berücksichtigt. Der Krieg in der Ukraine und die Ungewissheit darüber, wann die Hersteller wieder Flugzeuge an russische Fluggesellschaften verkaufen könnten, spiele eine Rolle.