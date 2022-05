So harte Aussagen wie momentan auf Boeing-Chef David Calhoun (65) und seine Führungsmannschaft einprasseln, hört man in der Luftfahrtindustrie nur selten: Das Topmanagement des Verkehrsflugzeuggeschäfts von Boeing sei seiner "Aufgabe nicht gewachsen", stichelte etwa der irische Ryanair-Chef Michael O’Leary (61) am Montag. "Das Unternehmen hat sich verirrt" lauteten die kritischen Worte von Domhnal Slattery (55), Vorstandsvorsitzender von Avolon, dem zweitgrößten Leasinggeber der Welt. Es läuft derzeit also alles andere als rund bei Boeing, dem großen amerikanischen Hersteller von Luft- und Raumfahrttechnik.

Nach dem Rücktritt des damaligen Vorstandschefs Dennis Muilenburg (58) Ende 2019 hatten viele Beobachter noch gehofft, Boeing werde sich von seinem Vorbild General Electic (GE) lösen. Der Industriekonzern – inzwischen auch gescheitert – hatte Boeing lange mit zahlreichen zum Flugzeugbauer gewechselten Managern geprägt. Dabei ging es offenbar zu einseitig um einen möglichst hohen Börsenwert, während das eigentliche Geschäft ausgehöhlt wurde. Die offensichtlich geringe Reformfreude mag auch an Muilenburgs Nachfolger Calhoun liegen, der selbst den Großteil seiner Karriere bei GE verbracht hat.

Die Folgen werden nun immer deutlicher sichtbar: Boeing fehlen derzeit einige praktische Antworten, wie es mit dem Unternehmen weitergehen soll. So ist immer noch ungeklärt, ob und in welcher Form der Konzern ein neues, mittelgroßes Flugzeug mit 240 bis 260 Sitzen und Fernstreckentauglichkeit bauen will. Weiterhin ungelöst sind auch die anhaltenden Qualitätsprobleme des Dreamliners 787 sowie die Ungewissheiten über die Zulassung einer verlängerten 737 Max, auf die Ryanair-Boss O´Leary derzeit pocht.

Boeing verlegt Hauptsitz nach Arlington Dieser hatte sich jüngst in einem TV-Interview mit dem amerikanischen Nachrichtensender CNBC über Boeing beschwert und einen Neustart im Management gefordert. Wenn Boeing noch mehr Marktanteile verliere, dann muss es vielleicht größere Veränderungen im Management geben, sagte O´Leary. Er sei besonders enttäuscht über späte Auslieferungen und eine schlechte Kommunikation. So habe sich der Hersteller nach den abgebrochenen Verhandlungen im September vergangenen Jahres offenbar nicht mehr zu Lieferungen der Standard-Jets von Ryanair gemeldet – von dem Modell der modernisierten Boeing 737 Max hatte Ryanair 210 Exemplare bestellt. Auch andere Boeing-Kunden äußerten bereits ihren Unmut über Produktionsverzögerungen.